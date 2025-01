Ano ang DJENN (COIN)

DJENN coin is a Blast native fancoin. Fairly launched with Tornado Launcher. Made in honor of our Queen of Blast Alpha JENNDEFER. It has no intrinsic value. Available on Tornado Launcher and Thruster. A fully experienced team is taking over the Blast Network. the DJENN coin team is ready to show what good connections mean when it comes to business. DJENN coin have a strong meme culture our Community loves and lives for memes, and we firmly believe that the only way to truly make cryptocurrencies . Even though it’s a meme, it makes comments about mainstream and ensure community adoption is to harness the power of memes .

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

DJENN (COIN) Resource Opisyal na Website