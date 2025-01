Ano ang Dinari AMC (AMC.D)

The Dinari dShare token for AMC Entertainment Holdings Inc (Dinari AMC) is a 1:1 backed token representing shares of AMC. AMC.d allows users to gain exposure to AMC Entertainment Holdings Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each AMC.d token is fully backed by a corresponding number of AMC Entertainment Holdings Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of AMC shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.

