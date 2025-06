Ano ang Diamond castle (DMCK)

The DMCK project increases De-fi's asset value by converging the blockchain and the foreign exchange (Fx) market and issuing NFTs in conjunction with physical goods. It is a service that guarantees membership rights through NFTs, strengthens authenticity and preservation, and solves the challenges of the secondary market. NFTs are issued for each product to emphasise the authenticity of the product or digital content, information storage of physical assets, and transparency of distribution channels.

Diamond castle (DMCK) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Diamond castle (DMCK) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng DMCK ngayon!