Ano ang DeStorage (DS)

Destorage is split all kinds of data make to few thousands pieces, destroys the original, and separates/distributes small pieces of data in a large number of separate nodes. It stores and manages data more securely as stored only as fragmented data without the original copy, and consists of API and Cloud platform for service.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!