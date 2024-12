Ano ang DeltaPrime (PRIME)

DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!