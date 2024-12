Ano ang Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

Defender Bot (DFNDR) Resource Opisyal na Website