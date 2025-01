Ano ang Decentra Ecosystem (DCE)

Decentra is a decentralized crypto multi-utility ecosystem. Connecting Web3 with socials and make it much easier for common users to interact with the blockchain. Providing decentralized solutions of all kinds. Mainly focused on Telegram bots: Trading bots, prediction bots, AI supported bots. Token utility: DCE Token holders enjoy various benefits, including: - Reduced fees for utilizing the whole ecosystem`s utilities and platform - Passive income like staking and access to revenue sharing - More perks to come while the entire ecosystem is constantly growing

