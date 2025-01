Ano ang De Capital (DCT)

De-Capital leverages the immutable, transparent, and decentralized nature of blockchain technology to revolutionize the venture capital industry. Our platform is built on robust and scalable blockchain infrastructure, ensuring the highest levels of security, efficiency, and trust. By utilizing smart contracts, we automate and streamline the entire investment process, from due diligence to fund allocation and profit distribution, minimizing human error and operational overhead. Decentralized Autonomous Organization (DAO) Central to De-Capital’s vision is the implementation of a DAO. This decentralized governance structure empowers all stakeholders, including investors, entrepreneurs, and advisors, to participate in decision-making processes.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

De Capital (DCT) Resource Opisyal na Website