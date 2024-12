Ano ang DAD (DAD)

DAD as a new generation of decentralized advertising public chain, committed to creating infrastructure to connect global advertising. Through blockchain technology, we could make advertising data more open and transparent; Through lightning network, small high-frequency settlement in the advertising field becomes possible. Through token economic incentive, each role will be more active to maintain the healthy development of DAD ecology.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

DAD (DAD) Resource Opisyal na Website