Ano ang Crypto KIT (KIT)

CryptoKIT is a fair launch meme token. It was initially created by a CIS influencer as a fun experiment for his audience to trade among themselves. However, the project quickly gained traction, far exceeding initial expectations. The token's market capitalization reached up to $10 million, and the number of holders almost hit 3,000. In the future we plan to add AI integration, develop crypto training for beginners, and build a large and strong community.

