Ano ang Crypto Island (CISLA)

Crypto Island is a community driven token set to buy a private island which will be co-owned by its holders. It is set to tighten the gap between the digital and physical world with the island as its hub and getaway resort. CISLA will be your pass to the island and also the native and only payment method on the island as well as purchases on the website and community app.

Crypto Island (CISLA) Resource Opisyal na Website