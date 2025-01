Ano ang Crypto Holding Frank (CHFT)

CHFT is the world’s most stable currency which value is equal with Swiss Franc. Because Swiss Franc is the only money in the world which doesn’t effect by economical waves. CHFT is a stable coin created by Crypto Holding. Every CHFT coin is fixed at value of 1 Swiss franc. It can be used as a secure waiting port when trading on the stock exchange, and the users's assets are not affected by the value change in more volatile FIAT currencies.

Crypto Holding Frank (CHFT) Resource Opisyal na Website