Ano ang coreDAO (COREDAO)

coreDAO builds DeFi products controlled through a powerful on chain governance system. Token holders can use their voting power to control the ecosystem and its products by using the DAO's on-chain governance to manage and implement changes. The governance token (coreDAO) controls the CORE ecosystem. Using on chain governance, holders of coreDAO can directly control all CORE products. cLEND is coreDAO's lending product which allows users to take out loans against a variety of tokens. coreDAO holders can adjust fees, collateral types and push updates to the cLEND contract.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

coreDAO (COREDAO) Resource Opisyal na Website