Ano ang Core Stake Token (CST)

ABOUT CORE STAKE Core Stake is an integrated platform on the Core Network where you can stake $CORE with 170% APY over a period of 2 years. Staking $CORE demonstrates a proactive dedication to the mission of the Core DAO by participating in the staking process within the Core network. Core Stake follows a new type of liquid staking model. When you stake $CORE with Core Stake, you also receive additional $CST tokens which is issued exclusively by Core Stake team as a bonus. The value of $CST will increase over time as the value of $CORE increases.

