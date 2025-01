Ano ang Cope Token (COPE)

$Cope is a token built on the Solana Blockchain. Born as a memecoin, its goal is to onboard more users as possible. Obtained from airdrops of solana NFT collection, can be used to raffle and auction nfts, play casino, mint nft and can be obtained in exchange of burning nfts and tokens. $Cope is the pillar of the $Cope Ecosystem and with his community and social presence aim to obtain the lead on the Solana meme space.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Cope Token (COPE) Resource Opisyal na Website