Ano ang Cope Coin (COPE)

What is the project about? COPE is a community based token, for those who are coping on being early on a project, had fomo, missed an entry, or are coping with losses. What makes your project unique? We are 100% community with a renounce contract. All work is done by community members. History of your project. We launched over 70+ days ago. What’s next for your project? Building the community, launching NFTs, and other utilities. What can your token be used for? It can be used to hodl and trade.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Cope Coin (COPE) Resource Opisyal na Website