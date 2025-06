Ano ang Clips (CLIPS)

$CLIPS is a Capture the Flag x Memetoken project that has also been described as Fomo3d x XEN x Million Dollar Homepage. The supply was provided to the community as a free mint that rocketed CLIPS into the top 3 mainnet gas guzzlers upon launch. Players use $CLIPS token to change a message on the website homepage, with a big prizepool to be won if the message is kept on the page for 7 days. There are also deflationary mechanics - each time the homepage message is overtaken, the $CLIPS used are burned.

Clips (CLIPS) Resource Opisyal na Website

Clips (CLIPS) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng Clips (CLIPS) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng CLIPS ngayon!