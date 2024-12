Ano ang ClinTex CTi (CTI)

Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.

ClinTex CTi (CTI) Resource Opisyal na Website