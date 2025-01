Ano ang chillwhale (CHILLWHALE)

chillwhale is a meme coin derived from the thriving NFT community established on LUKSO layer 1 blockchain. The memecoin is here to turn the current NFT ecosystem into a multi chain vibrant community with hands in all sectors of the cryptocurrency markets; aiming to bring the vibes everywhere we go. No roadmap, no empty promises, the only utility is our community which is growing stronger every day.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

chillwhale (CHILLWHALE) Resource Opisyal na Website