Ano ang CheCoin (CHECOIN)

CheChoin is a reflection token inspired by the legend of Ernest “Che” Chevara. The idea behind the project is to create a token to give back to the people (in this case to the holders). $CheCoin offers an innovative protocol in its contract : Rewards paid in BNB. Thanks to the auto-claim feature, you just have to hold $CheCoin to receive every hour BNB dividends. Hold $CheCoin and get paid on every transaction.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

CheCoin (CHECOIN) Resource Opisyal na Website