Ano ang CHECK (CHECK)

Avalanche Recruitment Agency is Node Protocol with a 1950s Office theme. Nodes called "Jobs" are NFTs that emit $CHECK. Jobs can be combined through promotions to gain higher paying positions. Jobs are NFTs and can be transferred to any wallet or sold on marketplaces.

CHECK (CHECK) Resource Opisyal na Website