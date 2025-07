Tuklasin ang mga pangunahing pananaw sa Champignons of Arborethia (CHAMPZ), kasama ang supply ng token nito, modelo ng pamamahagi, at real-time na datos ng merkado.

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Impormasyon

A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ

Opisyal na Website: https://champz.world Puting papel: https://docs.champz.world