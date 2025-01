Ano ang CashBackPro (CBP)

CBP is the cryptocurrency applied in Cashbackpro. This solution aims to help businesses to sell goods in the fastest, best, safest, and most convenient way. It also aims to help businesses to access and retain potential customers by converting walk-in customers into loyal customers through the CBP reward mechanism. Business organizations and online Shops can post the products and services on the [website](https://bbamarket.vn/ now). The Cashbackpro project is sponsored and developed by BBA GLOBAL.

CashBackPro (CBP) Resource Opisyal na Website