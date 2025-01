Ano ang CareCoin (CARE)

The purpose of CARE is to revolutionize the world from a medical perspective so that all people in the world can be free from various diseases and lead healthy and satisfying lives. The cash generated from this PJ will be used to invest in the early realization of future medical technology and to expand access to treatment for those who cannot receive satisfactory treatment due to financial reasons.You

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

CareCoin (CARE) Resource Opisyal na Website