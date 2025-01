Ano ang BRICS Chain (BRICS)

BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!