Ano ang BoxBet (BXBT)

BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.

