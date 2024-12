Ano ang Bonsai Token (BONSAI)

Bonsai is a cross-chain social token empowering creators across Lens, zkSync, and Base. The token was airdropped to power users of Lens Protocol, and has since become the de-facto currency across the ecosystem. Bonsai is being used as a monetization currency, a tipping currency, and to incentivize mints on leading NFT platforms. It is also an experimental ERC20/ERC721 hybrid, with 100k tokens granting the holder 1 Bonsai NFT.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Bonsai Token (BONSAI) Resource Opisyal na Website