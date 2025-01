Ano ang Blue Kirby (KIRBY)

Blue Kirby, the iconic mascot of Fantom, is a symbol of decentralization and transparency with a commitment to zero tax and a renounced contract. The project prioritizes fair distribution with a 12-year locked liquidity and 100% of tokens were added to liquidity. With no dev tokens, Blue Kirby demonstrates a steadfast dedication to equality. Blue Kirby is focused on sustainable growth while staying true to its core values.

