Ano ang BladeSwap (BLADE)

$BLADE is a utility and reward token of BladeSwap on the Blast L2 mainnet. $BLADE can always be locked or traded for BladeSwap's governance token, $veBLADE, at a minimum ratio of 1:1. Holders of $veBLADE can vote on liquidity pools, decide on the distribution of $BLADE emissions and get a share of the protocol revenue.

