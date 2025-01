Ano ang Bitrium (BTRM)

Bitrium (BTRM) functions as the native token of Bitrium, a decentralized platform for presale digital assets. Through the application of blockchain technology, Bitrium's objective is to provide users with the capability to invest in promising and high-potential digital assets at an early phase within a secure, transparent, and easily accessible framework. Furthermore, it seeks to empower users to fully capitalize on the opportunities presented by blockchain technology. BTRM is integral to the Bitrium ecosystem, enabling user transactions on the platform and underpinning incentive mechanisms.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!