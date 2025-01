Ano ang BitcoinPoW (BTCW)

BitcoinPoW Brings Satoshi's vision back to life with a one node equals one vote system. This is accomplished by transitioning to a Proof-of-Work (PoW) Proof-of-Transactions (PoT) algorithm that does work using transactions. Mining pools are forced out of participation; this makes Bitcoin much more decentralized.

