Bifrost (BFC) Impormasyon

Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.

Opisyal na Website: https://www.bifrostnetwork.com/ Puting papel: https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf