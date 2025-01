Ano ang Beluga (BELUGA)

Beluga Cat Beluga is a famous meme inspired by Beluga's profile picture on Discord and is based on the polite cat meme. Beluga's name originates from a species of a whale called beluga. Beluga community aims to create strong relationships between members with a lot of activies such as meme contests and shill contest especially on social platforms. YOUTUBE LINK 10 MIL FOLLOWERS https://www.youtube.com/@Beluga1

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Beluga (BELUGA) Resource Opisyal na Website