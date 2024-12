Ano ang BEAMCAT (BCAT)

BEAMCAT is the first memecoin on the Merit Circle Beam network. We currently do not have any utility or roadmap. We are just here to support the beam ecosystem and spread awareness. Our goal is to put our community first and bring a smile to your face. We've brought beam it's highest volume ever and are the most traded coin outside of USDC and AVAX.

