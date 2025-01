Ano ang Basetama (BTAMA)

BASETAMA is the newest superhero to arrive at the Base Network. Trained in the hallowed halls of senseis Brian Armstrong and Jesse Pollak, Basetama is here to save the industry from evil scammers, greedy farmers and lazy devs. Basetama is committed to making things right once again... Even if he has to PUNCH some sense into them.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Basetama (BTAMA) Resource Opisyal na Website