Ano ang Bandly (BAND)

Bandly is an AI-generated Instagram legend. It was created by the founder and has 5 million plus post views. The team has brought Bandly the dog into the Web3 world through BAND. Bandly founder regularly creates AI content with Bandly, the Dog in current news situations. The videos will contain funny and relevant content tailored towards the masses of web 2 and web 3. The use of the IP ensures our project is unique and cannot be copied The team are experienced and well respected in web3.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Bandly (BAND) Resource Opisyal na Website