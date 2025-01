Ano ang BabyKitty (BABYKITTY)

BabyKitty's goal is to create the first MeMe token on BSC featuring Kitty. The vision is to get cryptocurrency players around the world not only to focus on Doge, but also Kitty, because Kitty is man's best friend! We will call on people around the world to pay attention to the rescue work of stray Kitty and contribute their own strength to this end! Charity will empower BabyKitty tokens!

