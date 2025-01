Ano ang Baby Squid Game (BSG)

Baby Squid Game is a fully decentralized, hyper-deflationary layer 2 Meme Token hosted on the Binance Smart Chain. BSG has an ambitious mission to become the first BSC Token to perform long-term consistent and strong growth with a progressive hyper-deflationary protocol. The BSG Token supply will experience decreases throughout time as BSG Tokens are consistently burned with our 3% Deflationary Burn Transaction Tax Protocol, which tightens the total supply. It has now been 2 years since BSG has launched and so far over 72% of the total/max supply has been burned!

Baby Squid Game (BSG) Resource Puting papel Opisyal na Website