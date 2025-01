Ano ang Baby Floki (BABYFLOKI)

BABY FLOKI has been designed to be a deflationary token which rewards you $DOGE simply for holding! Named after Elon 'Dogefather' Musk's new Shiba Inu pup. With Elon Musk living up to his promise and getting a Shiba Inu pup named Floki, a decision was made to go ahead and launch a token following its namesake. With reflection tokens on the rise in the BSC space with huge taxes and not much success, we decided to forgo the huge taxes and instead focused on rewards of 2% in DOGECOIN for holders and smaller transaction slippage.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Baby Floki (BABYFLOKI) Resource Opisyal na Website