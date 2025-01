Ano ang Baby Brett on Base (BBRETT)

Baby Brett ($BBRETT) is a reward-driven memecoin on the Base blockchain designed to distribute $BRETT tokens to its holders. This project uses a custom smart contract that continuously buys back $BRETT and automatically distributes every five minutes to $BBRETT holders. Tokenomics and Mechanics: Automatic Rewards: Holders of $BBRETT receive proportional $BRETT tokens every five minutes through an automated distribution mechanism. Buybacks: A set percentage of all $BBRETT transactions tax goes to a buyback pool to regularly purchase $BRETT from the market.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Baby Brett on Base (BBRETT) Resource Opisyal na Website