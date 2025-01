Ano ang Awkward Look Monkey Club (ALMC)

Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility.

Awkward Look Monkey Club (ALMC) Resource Opisyal na Website