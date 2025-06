Ano ang AurusX (AX)

AURUS is redefining gold's role in Web3. By leveraging tokenized precious metals. AURUS introduces groundbreaking use cases that bring unparalleled stability to decentralized finance (DeFi), secure digital collectibles and elevate gaming economies. We believe that these precious metals—renowned for their timeless value—can serve as the foundation for a more resilient and dependable Web3 ecosystem. AURUS is a founding member of the RWA Liquidity Alliance, a coalition of companies (Polytrade, Defactor, Condo, Xave, and SEMPSA JP Refinery) that collaborate to grow the RWA sector. Together they secure their treasuries and increase on-chain liquidity for GOLD while earning a yield on these assets too.

AurusX (AX) Tokenomics

Ang pag-unawa sa mga tokenomics ng AurusX (AX) ay maaaring magbigay ng mas malalim na pananaw sa pangmatagalang halaga at potensyal na paglago nito. Mula sa kung paano ipinamamahagi ang mga token hanggang sa kung paano pinamamahalaan ang supply, ipinapakita ng tokenomics ang pangunahing istraktura ng ekonomiya ng isang proyekto. Alamin ang tungkol sa malawak na tokenomics ng AX ngayon!