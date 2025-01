Ano ang Atheneum (AEM)

Through the power of blockchain, Atheneum has formed the world’s first Decentralized Autonomous Learning Organization (DALO), a free-market, educational ecosystem governed by a decentralized body. This model is fundamentally designed to provide accountability, proof-of-learning, and affordable education to peoples across the globe.

