Ano ang aRIA Currency (RIA)

Next generation Proof of Stake consensus – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. Bitcoin 2.0!

