Ano ang AmpereChain (AMPERE)

AmpereChain is globally acknowledged as the fastest blockchain, backed by a decentralized community. It's fueled by the cutting-edge Decentralized QBFT (D-QBFT) consensus algorithm, elevating the AmpereChain (AMPERE) cryptocurrency. As the pioneering EVM public chain with privacy-protected nodes, AmpereChain serves as a resilient platform for diverse decentralized applications. With unparalleled speed, efficiency, privacy, and the highest Transactions Per Second (TPS) in the blockchain world, it leads the way in decentralized technology.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!