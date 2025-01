Ano ang AlienForm (A4M)

Led by a Board of Directors, AlienForm (A4M) is an innovative, decentralized digital assets project that stands at the forefront of transparency, community-led governance, and accountability. With a steadfast commitment to these principles, AlienForm aims to build trust and credibility within the crypto space. This is achieved through a combination of measures, including the use of multi-signature (multi-sig) wallets and the regular publication of monthly financial reports.

