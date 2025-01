Ano ang Alaya (ATP)

Alaya is a business sandbox and testing field for the next-generation of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cutting-edge privacy-preserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and PlatON will focus more on serving financial institutions across the globe and ultimately building up a multi-level business model of finance.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Alaya (ATP) Resource Opisyal na Website