Ano ang AGENDA 47 (A47)

About Agenda 47 ($A47) Agenda 47 isn’t just a token – it’s a movement for patriots, degens, and meme enthusiasts who believe in financial freedom and fun. What is Agenda 47? Inspired by Trump’s vision of economic empowerment, Agenda 47 combines the power of memes and blockchain technology to build a decentralized financial ecosystem. Whether you are here for the gains or the laughs, $A47 is your gateway to the future of digital wealth. With $A47, you don’t just hold a token; you hold the future. The Burn Mechanism: Turning Words into Value: Every time Trump or Elon Musk mentions Agenda 47 – 470,000 tokens are burned. This permanent reduction in supply fuels scarcity and boosts long-term value, making $A47 a uniquely bullish token.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

AGENDA 47 (A47) Resource Opisyal na Website