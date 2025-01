Ano ang Aegents (AEGNT)

ÆGENTS is a protocol that enables the creation, management, and trading of autonomous AI agents. Each agent operates as an independent, tokenized entity with its own wallet and customizable logic, capable of performing both on-chain and off-chain tasks. The protocol empowers agents to execute trades, deploy and interact with smart contracts, create and manage digital content, and automate complex workflows.

