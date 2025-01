Ano ang Adamant (ADDY)

Adamant is a yield optimizer vault that consists of many farmers pooling their time and resources to collectively earn the best DeFi yields. Our vaults provide users with an easy and safe way to automatically compound their tokens on the Polygon network. Adamant currently has over 100 vaults for Quickswap, the largest exchange on the Polygon network. Users deposit Quickswap LP tokens to Adamant's vault contracts, which are then compounded into more LP tokens or staked for more QUICK. Utilizing the power of exponential compound interest allows Adamant's vaults to earn much higher yields compared to normal staking. Users also avoid gas fees and save time.

Ang MEXC ay ang nangungunang cryptocurrency exchange na pinagkakatiwalaan ng mahigit 10 milyong user sa buong mundo. Kilala ito bilang palitan na may pinakamalawak na seleksyon ng token, pinakamabilis na paglilista ng token, at pinakamababang bayarin sa pangangalakal sa merkado. Sumali sa MEXC ngayon para maranasan ang top-tier liquidity at ang pinaka-competitive na bayarin sa merkado!

Adamant (ADDY) Resource Opisyal na Website